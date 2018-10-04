Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границах с Чечней

ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. Парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов, приняв соответствующий закон, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Ингушетии.
Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации.
"Присутствовало 25 депутатов, 17 проголосовали "за", трое "против", один не взял бюллетень, четверо воздержались", — сказал собеседник агентства.
Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года он подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.