Партия роста не будет снимать кандидата с выборов в Хакасии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Партия роста не будет снимать своего кандидата бизнесмена Александра Мяхара с выборов губернатора в Хакасии, кампания продолжается, заявил РИА Новости член федерального политсовета партии Виктор Звагельский.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.

"Никто сниматься не собирается, и он будет участвовать в выборах, если они будут. Вопрос стоит о том, что если сейчас будут переноситься выборы и будут все действующие кандидаты сниматься для того, чтобы потому уйти на новые выборы, тогда это будет. Никаких отдельных снятий не будет ", — сказал Звагельский РИА Новости в четверг.

"Я вам сейчас говорю про то, как говорит сам кандидат и как с точки зрения партии мы это все с ним обсуждали. Поэтому пока никаких вариаций по поводу снятия, за исключением переноса выборов и новых выборов не будет", — добавил политик.