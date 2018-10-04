Игорь Щеголев представил врио главы администрации Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 2 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 2 октября 2018

ЛИПЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил в Липецке назначенного временно исполняющим обязанности главы администрации области Игоря Артамонова.

Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Полномочия Королева истекали в 2019 году. Глава государства назначил Артамонова временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области.

"Игорь Георгиевич — опытный руководитель, выпускник программы кадрового управленческого резерва, прошел испытания Северным Кавказом, Дальним Востоком, Сибирью, Москвой тоже испытан, и сегодня может направить свой профессиональный опыт, всю свою энергию для того, чтобы преданно служить сибирской земле", — сказал Щеголев.

Он отметил, что Липецкая область – динамично развивающийся регион, с высоким потенциалом и благоприятным инвестиционным климатом. Также Щеголев отметил заслуги Королева, который провел в регионе 26 лет, из них два десятка — главой обладминистрации.

"Уверен, что Игорь Георгиевич сохранит преемственность, и все положительные начинания в регионе будут продолжены ", — добавил полпред.

Артамонову 51 год, он родился в городе Буденновске Ставропольского края, окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). В 1992 году начал работу в Сбербанке России, в июне 2013 года назначен вице-президентом Сбербанка России — председателем Среднерусского банка.

Артамонов и назначенный также 2 октября временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков — слушатели программы кадровой подготовки РАНХиГС. Среди выпускников этой программы — государственные руководители разного уровня, в том числе члены правительства и руководители министерских департаментов, губернаторы, мэры городов.

Выпускниками программы были губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Амурской области Василий Орлов.