Бывший глава Якутии Борисов назначен зампредом комитета Совфеда по АПК

ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Бывший глава Якутии Егор Борисов сообщил, что назначен зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

На 443-м заседании Совета Федерации председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила Борисову удостоверение и нагрудный знак сенатора.

"Мне доверен ответственный пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Спектр курируемых этим комитетом направлений довольно широк. Речь идёт не только о развитии села, аграрного сектора, но также о решении проблем лесного и водного хозяйства, охоты и рыболовства, земельной политики, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности, регулировании качества пищевой продукции, оборота алкоголя и других важнейших сферах", — написал Борисов на личной странице в Instagram.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая принял отставку Борисова с поста главы Якутии, назначив врио руководителя республики мэра Якутска Айсена Николаева. Николаев 30 мая назначил Егорова советником главы Якутии. По итогам досрочных выборов главы республики Николаев одержал уверенную победу, получив 71,4% голосов избирателей. В конце сентября Николаев вступил в должность и подписал указ о наделении экс-руководителя региона полномочиями представителя республики в Совете Федерации.