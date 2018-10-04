В Госдуме рассказали о взглядах американских политиков на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в кулуарах американские политики признают, что Крым всегда являлся российским.
По его словам, иногда некоторые даже удивлялись, что Крым когда-то не был российским.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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