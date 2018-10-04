Матвиенко считает нужным делать ответные шаги на меры КНДР по разоружению

Валентина Матвиенко и Ким Чен Ын во время встречи в Пьхеньяне. Архивное фото

Валентина Матвиенко и Ким Чен Ын во время встречи в Пьхеньяне. Архивное фото

СЕУЛ, 4 окт — РИА Новости. Необходимо создавать благоприятные условия для денуклеаризации Корейского полуострова и делать ответные шаги на меры КНДР по разоружению, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"То, что сейчас делают лидеры Юга и Севера, чрезвычайно важно. И никто не должен этому процессу мешать, вставлять палки в колёса. А внерегиональные игроки должны создавать благоприятные условия для продолжения этих переговоров", — заявила Матвиенко во время беседы со студентами Университета иностранных языков Хангук.

При этом она подчеркнула, что все должны понимать, что "нельзя только требовать от Северной Кореи дальнейших шагов по разоружению, денуклеаризации".

"Мировое сообщество должно дать твёрдые, жесткие гарантии безопасности суверенитету Северной Кореи — это первое. Второе, доверенности, достигнутые в Сингапуре между президентом США и главой Северной Кореи — это улица с двусторонним движением. Безусловно, должны быть встречные шаги. Вот встречных шагов пока, к сожалению, не видно", — сказала спикер верхней палаты.

Она отметила, что мировое сообщество должно мотивировать КНДР к дальнейшей денуклеаризации конкретными действиями.

"Давайте посмотрим, как ослабить санкции. Никто не говорит, что от них надо полностью пока отказаться. Но каждый позитивный шаг в сторону ядерного разоружения должен поддерживаться ответными мерами", — резюмировала она.