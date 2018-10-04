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Политика

Матвиенко считает нужным делать ответные шаги на меры КНДР по разоружению

(обновлено: 10:03 04.10.2018)
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© Фото : пресс-служба главы КНДРВалентина Матвиенко и Ким Чен Ын во время встречи в Пьхеньяне. Архивное фотоВалентина Матвиенко и Ким Чен Ын во время встречи в Пьхеньяне. Архивное фото
© Фото : пресс-служба главы КНДР

СЕУЛ, 4 окт — РИА Новости. Необходимо создавать благоприятные условия для денуклеаризации Корейского полуострова и делать ответные шаги на меры КНДР по разоружению, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Саммит КНДР и Южной Кореи был очень успешным, заявила Матвиенко
"То, что сейчас делают лидеры Юга и Севера, чрезвычайно важно. И никто не должен этому процессу мешать, вставлять палки в колёса. А внерегиональные игроки должны создавать благоприятные условия для продолжения этих переговоров", — заявила Матвиенко во время беседы со студентами Университета иностранных языков Хангук.

При этом она подчеркнула, что все должны понимать, что "нельзя только требовать от Северной Кореи дальнейших шагов по разоружению, денуклеаризации".

"Мировое сообщество должно дать твёрдые, жесткие гарантии безопасности суверенитету Северной Кореи — это первое. Второе, доверенности, достигнутые в Сингапуре между президентом США и главой Северной Кореи — это улица с двусторонним движением. Безусловно, должны быть встречные шаги. Вот встречных шагов пока, к сожалению, не видно", — сказала спикер верхней палаты.

Она отметила, что мировое сообщество должно мотивировать КНДР к дальнейшей денуклеаризации конкретными действиями.

"Давайте посмотрим, как ослабить санкции. Никто не говорит, что от них надо полностью пока отказаться. Но каждый позитивный шаг в сторону ядерного разоружения должен поддерживаться ответными мерами", — резюмировала она.

Ликвидация ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСеверокорейский ядерный полигон Пхунгери находился в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан.Военнослужащие во время закрытия ядерного полигона Пхунгери на север КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Северокорейский ядерный полигон Пхунгери находился в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналисты из России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи приехали в Пхунгери, чтобы наблюдать за демонтажем полигона.Журналисты из южной Кореи фотографируются у входа в одну из шахт во время закрытия ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Журналисты из России, США, Китая, Великобритании и Южной Кореи приехали в Пхунгери, чтобы наблюдать за демонтажем полигона.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время 11-часового путешествия на поезде, окна которого были наглухо закрыты плотными шторами, представителей СМИ сопровождали люди в военной форме — пожилой мужчина, который проверял билеты, и две юные кореянки.Военнослужащие у вагона поезда, на котором журналисты выехали на закрытие полигона Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Во время 11-часового путешествия на поезде, окна которого были наглухо закрыты плотными шторами, представителей СМИ сопровождали люди в военной форме — пожилой мужчина, который проверял билеты, и две юные кореянки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналистов в поезде дважды кормили. К столу подавали едва ли не по 10 блюд на человека. Официант в вагоне-ресторане заверил, что все приборы, в том числе и палочки для еды, сделаны из серебра.Журналисты в вагоне-ресторане поезда, на котором они выехали на закрытие полигона Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Журналистов в поезде дважды кормили. К столу подавали едва ли не по 10 блюд на человека. Официант в вагоне-ресторане заверил, что все приборы, в том числе и палочки для еды, сделаны из серебра.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ вагоне-ресторане поезда за доллары, юани и северокорейские воны можно было купить местные консервы, хлеб, колбасу и пиво.Официантка в вагоне-ресторане поезда, на котором журналисты выехали на закрытие полигона Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В вагоне-ресторане поезда за доллары, юани и северокорейские воны можно было купить местные консервы, хлеб, колбасу и пиво.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСразу после приезда в Пхунгери репортеров подвели ко второй испытательной шахте, которая находилась у горы Мантап. В этой шахте прошли пять из шести подземных ядерных испытаний КНДР.Военнослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сразу после приезда в Пхунгери репортеров подвели ко второй испытательной шахте, которая находилась у горы Мантап. В этой шахте прошли пять из шести подземных ядерных испытаний КНДР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗатем журналистов отвели к западной (4-й) и южной (3-й) шахтам полигона. За воротами каждой из шахт были видны мотки натянутых проводов и пластиковые пакеты, похожие на взрывчатку.Взрывчатка в шахте для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Затем журналистов отвели к западной (4-й) и южной (3-й) шахтам полигона. За воротами каждой из шахт были видны мотки натянутых проводов и пластиковые пакеты, похожие на взрывчатку.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсе три шахты были взорваны на глазах у журналистов. Заряды, как сообщили репортерам, устанавливались в нескольких местах в тоннеле и на выходе из него, чтобы окончательно обрушить и замуровать проходы.Иностранные журналисты неподалеку от шахты для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Все три шахты были взорваны на глазах у журналистов. Заряды, как сообщили репортерам, устанавливались в нескольких местах в тоннеле и на выходе из него, чтобы окончательно обрушить и замуровать проходы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВслед за шахтами взрывались наземные бревенчатые постройки.Военнослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вслед за шахтами взрывались наземные бревенчатые постройки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ конце процедуры перед прессой зачитали заявление Института ядерного оружия КНДР, который и занимался организацией демонтажа и закрытия полигона Пхунгери. В заявлении говорилось, что в ходе подрывов шахт утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.Офицеры во время подрыва шахт, использовавшихся для испытаний, на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В конце процедуры перед прессой зачитали заявление Института ядерного оружия КНДР, который и занимался организацией демонтажа и закрытия полигона Пхунгери. В заявлении говорилось, что в ходе подрывов шахт утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не зафиксировано.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОставшийся на полигоне персонал будет в выведен из Пхунгери.Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Оставшийся на полигоне персонал будет в выведен из Пхунгери.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа ядерном полигоне Пхунгери взорвали три испытательные шахты и уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.Подрыв вспомогательных сооружений на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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На ядерном полигоне Пхунгери взорвали три испытательные шахты и уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖурналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР.Журналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Журналисты из КНДР у здания управления шахтой для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ официальном заявлении агентства ЦТАК было сказано, что на глазах международных журналистов "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты".Место взорванного входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В официальном заявлении агентства ЦТАК было сказано, что на глазах международных журналистов "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКак заявил РИА Новости замглавы Института ядерных исследований КНДР, полигон Пхунгери больше нельзя будет восстановить для подземных ядерных испытаний.Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Как заявил РИА Новости замглавы Института ядерных исследований КНДР, полигон Пхунгери больше нельзя будет восстановить для подземных ядерных испытаний.
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