Врио главы Курганской области намерен опираться на опыт жителей региона

КУРГАН, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пообещал в работе опираться в первую очередь на опыт и ресурсы жителей региона.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Шумкова.

"Начинать надо с тех, кто там живет и работает, потому что мы очень часто начинаем говорить про иностранные инвестиции, забывая про то, что есть люди, которые десятки лет отдали этой территории, этому краю. У них тоже есть и опыт, и наработки, и возможности, и ресурсы. И в первую очередь надо с ними поговорить, посоветоваться и выяснить, что они могут, что они хотят и что им мешает развиваться более активно. А потом уже — смотреть внешние источники инвестиций и те направления, на которые их можно направить", — сказал Шумков в интервью РИА Новости.

Он добавил, что намерен сперва детально разобраться с тем, что происходит в регионе.

"Вопрос первостепенной важности — это разобраться с детализацией, потому что мы все понимаем, что происходит в том или ином регионе, но самое главное — в мелочах, в деталях. Вот когда изучу детали, тогда будет более понятно, что делать, как делать, с кем это делать и какие ресурсы использовать. Только так", — заключил он.