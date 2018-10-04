КУРГАН, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал в интервью РИА Новости, что предложение возглавить регион стало неожиданным для него, но он не смог отказать президенту.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Шумкова.

"Президент Российской Федерации — это не тот человек, которому принято отказывать. Тем более, когда предложение делается на сложном направлении — это ещё и проверка самого себя", — сказал Шумков РИА Новости, признавшись, что это предложение стало для него неожиданным.

"Есть, может быть, более интересные направления, где уже многое сделано и нужно просто текущей работой заниматься. Здесь немного другая ситуация, другой случай. Поэтому руководству страны было важно понимать, что я осознаю, какое это направление и что от меня ожидают", — отметил Шумков.