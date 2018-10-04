Глава Курганской области Шумков готов завести аккаунты в соцсетях

КУРГАН, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сообщил, что готов завести аккаунты в соцсетях, если это будет необходимо для работы.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент Владимир Путин поручил исполнять обязанности главы региона тюменскому вице-губернатору Шумкову.

"В силу последнего рода деятельности я больше сосредотачивался не на соцсетях, а на мессенджерах — WhatsApp, Viber. Но сейчас уточню пожелания коллег по этому поводу, посмотрю на необходимость такого аккаунта. Если станет понятно, что его нужно вести, конечно, я его заведу. Поговорю с пресс-службой о том, как эти вещи отрабатываются на сегодняшний день, пойму, насколько эффективен тот или иной формат, и приму решение", — сказал Шумков в интервью РИА Новости.

В каких именно соцсетях заводить аккаунты, глава региона пока не решил.

"Посмотрим, где власть будет смотреться наиболее достойно, где сосредоточено больше людей, на которых должна работать власть, чтобы они понимали: власть — это не коробочка сама в себе, а структура, которая работает, в первую очередь, на них", — сказал исполняющий обязанности губернатора.