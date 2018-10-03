С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об укреплении сотрудничества с Австрией в экономике и энергетике.

На встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом, который приехал в Санкт-Петербург на открытие совместной выставки, Путин сказал, что это мероприятие дает возможность поговорить не только об искусстве, но и развитии двусторонних отношений.

"Они развиваются, эти отношения, хорошо. Растет товарооборот. Причем в прошлом году он вырос на 40%, а в этом году прямо в два раза вырос за первый семестр текущего года", — сказал он.

Путин отметил, что растут капиталовложения с обеих сторон, а с российской в австрийскую экономику – опережающими темпами.

По словам российского лидера, страны осуществляют крупные проекты не только в энергетике, но и в других областях.

Путин заявил, что на переговорах намерен поднять и международные темы, отношения России с Евросоюзом и обменяться мнениями по наиболее болезненным точкам, которые привлекают внимание двух стран в мире.

Со своей стороны Курц также говорил о позитивном экономическом сотрудничестве. "Также меня очень радует тот факт, что у нас очень хорошее сотрудничество в сфере экономического обеспечения", — сказал Курц.

Он отметил, что в качестве председателя в Совете Европы было бы важным говорить об отношениях Москвы и Брюсселя. "Мы сегодня будем говорить о некоторых вызывающих проблемах, как, например, Украине и Сирии, но мы надеемся, что на пути диалога мы сможем найти возможность усилить наше сотрудничество, так как мирное сосуществование должно быть в интересах всех нас", — сказал Курц.