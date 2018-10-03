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Политика

Путин отметил важность культурных связей России и Австрии

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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил роль гуманитарных контактов  россиян и австрийцев в поддержании отношений между двумя государствами, канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду на такую же прочность двусторонних связей в политической сфере.

Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин и Курц в среду в Эрмитаже приняли участие в церемонии открытия выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций", организованной совместно с Венским музеем истории искусств.

Перед началом церемонии Путин и Курц прошлись по выставке в сопровождении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который давал им пояснения на немецком языке.

"Обширные культурно-гуманитарные связи, накопленный в этой сфере богатый опыт выступают прочной основой двусторонних отношений. И в России высоко ценят достигнутый уровень сотрудничества между нашими странами", — сказал Путин, открывая выставку.

Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Он подчеркнул, что подобные проекты "вносят значимый вклад в дальнейшее развитие сотрудничества, заметно обогащают двусторонний диалог, и что особенно важно — сферу личных человеческих контактов".

Путин выразил уверенность, что выставка послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Президент РФ отдельно отметил, что этот музейный проект демонстрирует тесную связь не только между странами, но и между двумя прекрасными городами — Санкт-Петербургом и Веной.

"Будучи столицами великих империй, они впитали в себя богатство стилей, культур, традиций, став архитектурными жемчужинами", — сказал российский лидер.

Храм архангела Михаила в Лаа-ан-дер-Тайя
© Фото : предоставлено службой коммуникации ОВЦС
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Путин обратил внимание на то, что выставку открывают парадные портреты императриц Екатерины II и Марии Терезии — "величайших женщин XVIII века, благодаря усилиям которых были основаны художественные собрания Эрмитажа и Венского музея". Путин и Курц по просьбе журналистов сфотографировались на фоне этих двух портретов.

В свою очередь, канцлер Австрии заявил, что считает для себя большой честью присутствовать вместе с президентом России на открытии выставки, подчеркнув, что считает "искусство совместным языком наших народов".

Он провел параллель между искусством и политикой. "Эти парные картины (представленные на выставке музеями двух стран – ред.) расположены друг напротив друга и находятся как бы в диалоге. Так происходит и в политике. Искусство основывается на откровенности и честности в любую эпоху, это зеркало для людей, это может быть приятным, но может быть неудобным и критическим. Но эта провоцирующая честность помогает нам находить ответы на сложные вопросы", — сказал Курц.

Совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве, Польша, архивное фото
CC BY-SA 4.0 / OSCE/Piotr Dziubak /
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Он подчеркнул, что "так же и в политике: честность помогает нам находиться в диалоге".

Со своей стороны, Пиотровский назвал выставку не только блестящим образцом совместной работы людей искусства, но и их взаимодействия с бизнесом. Он сообщил, что идея организовать такую выставку "родилась именно у бизнеса". "Обычно мы приходим к бизнесу и говорим "помогите", в этот раз вышло абсолютно по-другому", — сказал директор Эрмитажа.

Лидеры двух стран поблагодарили "Газпром" и австрийский концерт OMV за помощь в организации выставки и вновь поздравили две компании с 50-летием поставок российского газа в Австрию, отмечаемым в э том году.

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