В Госдуме прокомментировали назначение Беглова врио главы Петербурга

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Александром Бегловым и Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге. 3 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Александром Бегловым и Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначение Александра Беглова врио главы Санкт-Петербурга может дать новый импульс развитию города, считает депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова врио главы города.

"Уверен, что это правильное назначение опытного человека, и, конечно, Александр Дмитриевич (Беглов), как человек опытный, креативный и эффективный управленец, он сможет дать новый импульс развитию Петербурга, тот импульс, в котором город нуждается", — сказал РИА Новости Романов.

Парламентарий отметил, что Беглов хорошо владеет обстановкой и знает Санкт-Петербург, поэтому он сможет продолжить те основы и проекты, которые были заложены прежним градоначальником.