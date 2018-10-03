Путин принял отставку Полтавченко

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга и назначил Александра Беглова врио главы города, сообщила в среду пресс-служба президента РФ.

"Постановляю: принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия по собственному желанию. Назначить Беглова Александра Дмитриевича временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга, освободив его от занимаемой должности", — говорится в сообщении.