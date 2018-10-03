Эксперт прокомментировал назначение Развожаева врио губернатора Хакасии

Владимир Путин и ВРИО главы Республики Хакасия Михаил Развожаев во время встречи. 3 октября 2018

Владимир Путин и ВРИО главы Республики Хакасия Михаил Развожаев во время встречи. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначение президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Республики Хакасия Михаила Развожаева подчеркивает высокий уровень компетенций специалистов, прошедших обучение по программе высшего кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, запущенной по инициативе главы государства, считает генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В прошлому году Высшая школа госуправления при РАНХиГС начала проводить тренинги для высшего управленческого кадрового резерва. В обучающей программе участвуют и российские, и иностранные профессора, эксперты, практики, руководители федеральных ведомств и регионов. В обучающую программу входили, в частности, сплавы по реке и прыжки со скалы. Комиссаров ранее сообщал РИА Новости, что такие тренинги будут регулярными, они нацелены на развитие навыков командной работы, лидерства и повышения стрессоустойчивости.

Президент РФ Владимир Путин в среду назначил замглавы Минкавказа РФ Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Президент на встрече с Развожаевым отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение там открытых выборов.

"Сегодняшнее назначение президентом России Михаила Развожаева на должность врио губернатора Республики Хакасия дополнительно подчеркивает высокий уровень компетенций специалистов, проходящих обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по программе кадрового управленческого резерва, стартовавшей в прошлом году по поручению Владимира Владимировича Путина", — сказал РИА Новости Комиссаров.

Он отметил, что Высшая школа госуправления подготовила десятки "высококлассных специалистов, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями".

Так, среди выпускников первого потока Высшей школы, прошедших обучение в 2017 году, двое стали федеральными министрами (министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и министр транспорта РФ Евгений Дитрих), а 10 человек стали главами регионов, в том числе Развожаев. Из второго потока выпускников Высшей школы государственного управления весной текущего года трое были назначены врио губернаторов (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Амурской области Василий Орлов).

"Сейчас они стали действующими главами регионов. Еще два выпускника второго потока — Игорь Артамонов и Вадим Шумков — вчера были назначены президентом России временно исполняющими обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей", — добавил собеседник агентства.

Помимо этого, среди выпускников Высшей школы есть 10 действующих замминистра правительства РФ, два председателя правительств субъектов РФ (Дагестан и Ульяновск), а также мэры двух крупных городов — Нижнего Новгорода и Иваново.

"Таким образом, программа на практике эффективно реализует систему кадровых лифтов, обозначенную президентом РФ", — сказал Комиссаров.