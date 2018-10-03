Эксперт прокомментировал назначение Развожаева врио губернатора Хакасии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначение президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Республики Хакасия Михаила Развожаева подчеркивает высокий уровень компетенций специалистов, прошедших обучение по программе высшего кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, запущенной по инициативе главы государства, считает генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Президент РФ Владимир Путин в среду назначил замглавы Минкавказа РФ Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Президент на встрече с Развожаевым отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение там открытых выборов.
"Сегодняшнее назначение президентом России Михаила Развожаева на должность врио губернатора Республики Хакасия дополнительно подчеркивает высокий уровень компетенций специалистов, проходящих обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по программе кадрового управленческого резерва, стартовавшей в прошлом году по поручению Владимира Владимировича Путина", — сказал РИА Новости Комиссаров.
Он отметил, что Высшая школа госуправления подготовила десятки "высококлассных специалистов, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями".
"Сейчас они стали действующими главами регионов. Еще два выпускника второго потока — Игорь Артамонов и Вадим Шумков — вчера были назначены президентом России временно исполняющими обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей", — добавил собеседник агентства.
Помимо этого, среди выпускников Высшей школы есть 10 действующих замминистра правительства РФ, два председателя правительств субъектов РФ (Дагестан и Ульяновск), а также мэры двух крупных городов — Нижнего Новгорода и Иваново.
"Таким образом, программа на практике эффективно реализует систему кадровых лифтов, обозначенную президентом РФ", — сказал Комиссаров.