Замглавы МИД России обсудил с израильским коллегой Сирию

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду ситуацию в Сирии с заместителем гендиректора министерства иностранных дел Израиля, директором Центра политических исследований при израильском внешнеполитическом ведомстве Давидом Аковом, сообщает МИД России.

"В ходе беседы стороны "сверили часы" по ряду вопросов международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и вокруг нее, двустороннее сотрудничество на площадке ООН", — говорится в тексте сообщения на сайте МИД РФ.

Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20. Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.