Замглавы МИД России обсудил с израильским коллегой Сирию

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду ситуацию в Сирии с заместителем гендиректора министерства иностранных дел Израиля, директором Центра политических исследований при израильском внешнеполитическом ведомстве Давидом Аковом, сообщает МИД России.
Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20. Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.