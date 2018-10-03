Путин подписал распоряжение о перекрестных годах России и Вьетнама

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении перекрестных годов России и Вьетнама в 2019 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений провести в 2019 году Год РФ в Социалистической Республике Вьетнам и Год Социалистической Республики Вьетнам в РФ", — говорится в распоряжении.

Президент также утвердил состав российской части оргкомитета по проведению перекрестных годов России и Вьетнама, ее возглавил вице-премьер РФ Максим Акимов. Кроме того, в российскую часть оргкомитета, в частности, вошли специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вице-президент РАН Андрей Адрианов, министр просвещения Ольга Васильева, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Ростуризма Олег Сафонов, замглавы МО РФ Александр Фомин.

Правительству РФ поручено оказывать необходимое содействие в работе оргкомитета. Отмечается, что финансовое обеспечение перекрестных годов РФ и Вьетнама должно осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.