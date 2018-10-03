Зимин рассказал, как относится к назначению Развожаева врио главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Экс-глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что поддерживает решение президента РФ о назначении Михаила Развожаева на должность врио руководителя региона, отметив при этом, что выборный процесс не должен тормозить решение первоочередных задач в республике.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приняв мою отставку, назначил временно исполняющего обязанности главы Хакасии Михаила Владимировича Развожаева. Дорожу нашей любимой республикой и полностью поддерживаю это важное государственное решение. Выборный процесс ещё продолжается, и нужно сделать всё, чтобы это не отразилось на решении первоочередных вопросов и задач, актуальных для людей и в целом для нашей родной республики", — написал Зимин на своей странице в Instagram.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.