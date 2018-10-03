"Единой России" надо разобраться в неудачах на выборах, заявил Медведев

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Партии "Единая Россия" необходимо разобраться в сложностях и неудачах на региональных выборах 9 сентября, в будущем нужно постараться вернуть те позиции, которые партия утратила, заявил премьер-министр РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.

"Нужно разобрать и те ситуации, которые были связаны со сложностями и с неудачами, которые возникли у наших кандидатов, у кандидатов, которых поддержала "Единая Россия". Это нормально, это демократия", — сказал Медведев, выступая на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" на выборах в Госдуму.

"Но в тоже время — это для партии определенный урок, его нужно правильным образом выучить и в будущем постараться вернуть те позиции, которые партией были утрачены", — добавил он.