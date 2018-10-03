"Единая Россия" планирует провести съезд в начале декабря

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Единая Россия" учтет итоги прошедших региональных выборов, обсудит их на партийном отчетно-выборном съезде, который планируется провести первого декабря, заявил премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Мы учтем итоги прошедших выборов, сделаем это на отчетно-выборном съезде. Его планируется провести в начале декабря. 1 декабря, имею в виду, день рождения нашей партии", — сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.