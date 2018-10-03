Путин заявил, что не считает Трампа скомпрометированным

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает главу США Дональда Трампа скомпрометированным, он избранный американским народом президент.

"Во-первых, я не считаю президента Трампа скомпрометированным. Народ его избрал, народ за него проголосовал. Кому-то это не нравится, кто-то не хочет уважать мнение избирателей американских. Но это не наше дело, это внутреннее дело самих Соединенных Штатов", — сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.