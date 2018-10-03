Россия готова работать со всеми партнерами, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия готова работать со всеми партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели в среду.

"Тем не менее, работа — есть работа, мы готовы работать со всеми партнерами. Как вы знаете, немецкие партнеры начали уже строительство в море, мы тоже к этому приступаем. У нас нет проблем больше с получением каких-то разрешений — Финляндия приняла такое решение, Швеция, Федеративная республика Германия, Российская Федерация, нам этого вполне достаточно", — сказал он, отвечая на вопрос о "Северном потоке —2".