Предложение возглавить Курганскую область было неожиданным, заявил Шумков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил, что предложение возглавить регион не должно было застать его врасплох, но все-таки стало неожиданным.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Шумкова.

"Я понимал, что могут поступить какие-то предложения, потому что проходил подготовку по программе, о которой вы знаете (Высшей школы государственного управления РАНХиГС — ред.). Это очень качественное обучение, тренинги. Вместе с тем, звонки и предложения были достаточно неожиданными", – сказал Шумков журналистам.

По его словам, речи о том, чтобы брать в Курган сотрудников из тюменского правительства, не идет. "По моим данным, там тоже неплохая команда. Нужно разобраться, какие задачи перед ними ставили до этого, что-то переформатировать", – пояснил он.

По его словам, с Путиным у него "получился хороший разговор", президент "попросил максимально заботиться о населении вверенного региона и постараться максимум сил приложить к развитию социально-экономического развития региона".

"Я надеюсь, что в ближайшее время будет возможность доложить о первых принимаемых шагах и предлагаемых вариантах по улучшению ситуации", – заключил Шумков, отметив, что приступить к обязанностям главы Курганской области он планирует в четверг.