Путин призвал не вмешивать его во "внутриполитические дрязги" в США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США, а то Россию опять обвинят во вмешательстве.

"Давайте будем говорить об энергетике. Не втягивайте меня, пожалуйста, во внутриполитические процессы и дрязги в США. Вы сами там разберитесь, а то опять скажут, что мы вмешиваемся во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании РЭН.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.