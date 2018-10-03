Кокорин рассказал о четырех годах работы на посту курганского губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Сложивший полномочия губернатора Курганской области Алексей Кокорин заявил, что четыре года, которые он возглавлял регион, были сложные, но насыщенные.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России назначил временно исполняющим обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Вадима Шумкова.

"Уважаемые земляки, сердечно благодарю вас за доверие, которое вы оказали мне на выборах в 2014 году, и возможность работать вместе с вами на благо нашей родной Курганской области. Это были сложные, но насыщенные четыре года. Закаленный зауральский характер помогал нам преодолевать трудности и двигаться вперед", — цитирует пресс-служба губернатора слова Кокорина.

Он отметил, что власти строили детские сады, школы, больницы, спортивные объекты, развивали сельское хозяйство и промышленность, открывали преимущества "нашего региона для инвесторов".

"В этом году приняли и достойно провели всероссийский сельский Сабантуй, окружной молодежный форум "Утро-2018", турнир Высшей хоккейной лиги "Русская классика", — пояснил он.

Кокорин добавил, что область богата сельскохозяйственными землями, промышленными предприятиями, культурными традициями. Но самое, по его мнению, "главное богатство Зауралья – это люди".

"Дорогие земляки, убежден, что Курганская область продолжит динамично развиваться. Желаю успехов вам и новому руководителю региона, которому выразил доверие президент России", — сказал он.