Эксперт: врио главы Хакасии назначен компетентный человек

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначение врио главы Хакасии Михаила Развожаева — продолжение курса на обновление управленческого корпуса, сказала в интервью РИА Новости вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить Развожаева, чтобы он в числе прочего помог "провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы", сообщается на сайте Кремля.

"Главное <…> уже сказано: назначен человек авторитетный, компетентный, и с учетом достаточно сложной ситуации, которая в регионе сложилась, это очень важно. Насколько я помню, новый врио тоже проходил обучение по программе РАНХиГС. И это, как и предыдущие назначения, которые случились буквально недавно, продолжение курса на обновление управленческого корпуса", — прокомментировала Федорова.

При этом эксперт подчеркнула, что электоральная ситуация в Хакасии остается непростой и пока сложно делать прогнозы об исходе выборов в регионе.