Врио курганского губернатора сумеет привлечь инвестиции, заявил эксперт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сумеет привлечь новых инвестиционных партнеров в регион благодаря такому опыту в правительстве Тюменской области, заявил РИА Новости вице-президент тюменского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России назначил временно исполняющим обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Вадима Шумкова.

"Шумков много лет работает, мы с ним знакомы с момента, когда он руководил департаментом инвестполитики и господдержки. Мы совместно налаживали коммуникативную площадку для связи бизнеса и власти. В этом очень большая его заслуга", – сказал Омаров.

По его словам, под руководством Шумкова Тюменская область за последние 5 лет поднялась с 15-го места на первое в рейтинге инвестиционного климата субъектов России.

"Это очень харизматичный человек, инвесторы верят ему. У него достаточно живой ум, он быстро реагирует. Я думаю, что для Курганской области его назначение – это большая победа. Регион приобретает управленца, который сможет развить бизнес и привлечь инвестиции. Вадим Михайлович – один из тех специалистов, кто существенно может влиять на эти процессы", – добавил Омаров.

Он также выразил надежду, что благодаря назначению Шумкова врио Курганской области появятся новые точки сотрудничества между регионами, поскольку он хорошо знает потенциал Тюменской области.