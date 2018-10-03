Развожаев сможет продвигать интересы Хакасии, считают в Госдуме

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Михаил Развожаев, назначенный президентом врио главы Хакасии, хорошо знает Сибирь и сможет отстоять интересы республики, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Ранее в среду состоялась встреча президента России Владимира Путина с Развожаевым, которого глава государства назначил врио руководителя республики на месяц.

"У Михаила очень хороший опыт работы в администрации и правительстве Красноярского края. На федеральном уровне у него хорошие показатели. Работая в министерстве, он давал результаты. Для Хакасии очень важен человек, знающий Сибирь. У него есть понимание коридоров власти в Белом доме, Кремле. Сегодня Хакасия находится в политически и экономически сложном положении", — сказал Зубарев.

Он также отметил, что в ближайшее время вылетит в Хакасию для оказания содействия Развожаеву.

Между тем, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков считает, что кандидатура нового врио, замглавы Минкавказа Развожаева, может вызывать вопросы у жителей Хакасии, так как "он приехал из другого региона". "Человек приезжает из другого региона. Потому я думаю, что для жителей Хакасии эта кандидатура будет вызывать вопросы", — сказал Новиков РИА Новости.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.