В СПЧ заявили, что смягчения статьи об экстремизме недостаточно

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Декриминализация 282 статьи Уголовного кодекса – это хороший шаг на пути к сокращению уголовных дел за репосты и картинки, считает член Совета по правам человека, директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, который частично декриминализует статью 282 Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, которые впервые нарушили закон, при условии, что их деяние не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

"Я, конечно, его поддерживаю, в том смысле, что лучше покой, чем не покой, но это очень скромный результат того обсуждения, которое президент же и инициировал еще в июне. Нужно было вообще многое другое сделать, да и с этой статьей тоже многое другое надо было сделать", — сказал Верховский РИА Новости.

По его словам, в ходе дискуссии, инициированной Путиным, президенту поступило около 20 предложений по смягчению 282 статьи УК, а также ряда смежных статей. Среди этих предложений: сокращение состава 282 статьи и понятия экстремистской деятельности, смягчение статьи 20.3 КоАП о демонстрации запрещенной символики и другие.

Тем не менее, внесенный Путиным проект, несомненно, снизит количество уголовных дел, добавил Верховский.