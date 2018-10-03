В Госдуме прокомментировали назначение врио главы Хакасии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначение Михаила Развожаева врио главы Хакасии позволит региону вести подготовку к зиме и заниматься формированием бюджета, несмотря на затянувшийся избирательный процесс, считает депутат Госдумы Сергей Натаров (ЛДПР), избранный от республики.

Президент РФ Владимир Путин назначил в среду замглавы Минкавказа РФ Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия. Глава государства на встрече c Развожаевым отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.

"Считаю, что назначение в обязательном порядке должно было быть, потому что сегодня в утеху всех этих избирательных процессов, которые затянулись, ситуация в республике накаляется и коллапс продолжается. Правительство фактически было занято выборами и сейчас занято, а идет подготовка к зиме, бюджетный процесс. Все бросили, а люди же проживают каждый день и хотят, чтобы сегодня в домах было тепло", — сказал Натаров РИА Новости.

"Такое извне назначение будет способствовать работе правительства (региона)", — подчеркнул депутат.

Он отметил, что сейчас еще непонятно, на сколько затянется избирательный процесс в республике, поэтому такое назначение заслуживает поддержки. "Хакасия не должна быть обезглавлена. Все министерства и ведомства должны работать", — пояснил парламентарий.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.