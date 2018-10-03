Смягчение статьи об экстремизме поможет в борьбе с ним, заявил эксперт

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Смягчение 282-й статьи Уголовного кодекса РФ и ее частичная декриминализация повысит эффективность правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом, рассказал РИА Новости председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282 статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не обладает информацией о возможности амнистии осужденных по статье 282.

"Именно такой подход оптимальный с точки зрения обеспечения баланса национальной безопасности и прав человека. Случайные люди теперь привлекаться к уголовной ответственности не будут, а это значит, что силовики качественней и внимательней будут заниматься серьезными преступлениями в сфере экстремизма", — заявил Цветков.

Кроме того, он отметил, что административной ответственности достаточно для адекватного человека, чтобы понять, что он совершил нарушение. "Теперь нельзя будет все списать на глупость или случайность. Если человек, получив первый раз административный штраф, повторит это же преступление, то становится понятно, что он это делает специально", — добавил эксперт.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в профиле в социальной сети.