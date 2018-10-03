Жириновский призвал полностью отменить 282 статью УК РФ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Намерение смягчить 282 статью УК РФ нельзя не приветствовать, но ее нужно отменять полностью, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

"Если вначале по 282-й сажали лишь несколько человек в год, то теперь счет идет на сотни. Людям ломают судьбу за репост, за лайк, по абсурдным обвинениям. Ведь под разжигание социальной розни можно подвести вообще любую критику. Поэтому намерение смягчить статью нельзя не приветствовать. Но ее нужно отменять полностью", — писал Жириновский в своем Telegram.

Политик добавил, что ЛДПР последовательно выступала против 282 статьи УК РФ.