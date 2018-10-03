Назначение Развожаева в Хакасии не повлияет на выборы, заявили в ЦИК

Владимир Путин и ВРИО главы Республики Хакасия Михаил Развожаев во время встречи. 3 октября 2018

Владимир Путин и ВРИО главы Республики Хакасия Михаил Развожаев во время встречи. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Назначение Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии никак не влияет на проведение повторного голосования в республике, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Указ о назначении Развожаева врио главы Хакасии появился в среду на сайте Кремля. В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат.

"Выборы пока идут по тем нормам, которые определены в региональном законе… Назначение врио не влияет на проведение повторного голосования на выборах главы Хакасии", — сказал Булаев.

По его словам, появление нового врио главы Хакасии "стабилизирует ситуацию в регионе".