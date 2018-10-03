Кожемяко призвал кандидатов идти на выборы главы Приморья самовыдвиженцами

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который намерен идти на выборы главы края самовыдвиженцем, призвал всех претендентов на этот пост последовать его примеру и не "прятаться за партии".

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял отставку бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Тот заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. Ранее в выборах губернатора Приморья принимать участие могли только кандидаты, выдвинутые партиями. В среду депутаты законодательного собрания края на внеочередном заседании краевого парламента приняли в трех чтениях законопроект, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона, Кожемяко отметил, что сегодня доверие населения к краевой власти ослаблено, а без доверия развитие края невозможно.

"Я хочу вернуть это доверие, сделать так, чтобы наш край был успешным и процветающим… Без поддержки приморцев вряд ли получится. Я принял решение идти на выборы как самовыдвиженец, представляющий интересы всех приморцев без политических пристрастий. Более того, я призываю кандидатов последовать моему примеру, не прятаться за политические партии, а представлять интересы всех жителей Приморья", – сказал Кожемяко, чьи слова приводит пресс-служба.

Изменения в краевое избирательное законодательство вступят в законную силу через 10 дней с момента опубликования в официальном издании органов государственной власти Приморского края "Приморской газете".

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях: в Уссурийске, Артёме и Находке, иски уже поданы. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее 16 октября. Ожидается, что выборы назначат на 16 декабря, сообщал председатель краевого парламента Александр Ролик.