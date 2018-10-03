МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Германии Ангелу Меркель с Днем Германского единства и отметил, что объединение страны положило начало новому этапу в отношениях с Россией, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин выразил уверенность в том, что в нынешней непростой международной ситуации важно сохранить потенциал российско-германского сотрудничества, развивать взаимовыгодные торгово-экономические связи и диалог по ключевым вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
Глава государства пожелал Меркель и Штайнмайеру доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Германии – благополучия и процветания.