Песков прокомментировал возможность амнистии осужденных по 282 статье

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о возможности амнистии осужденных по декриминализованной статье 282, отметив, что пока не обладает такой информацией.

"Этого я пока не могу сказать, я не знаю. Я не готов ответить на ваш вопрос", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова вероятность того, что после внесения законопроекта в Госдуму президент примет решение об амнистии тех, кто уже был осужден по этой статье.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке к проекту, для исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, проектом федерального закона предусматривается изложить в новой редакции статью 282 УК РФ.

Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в профиле в социальной сети.

Верховный суд РФ на пленуме 20 сентября акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в социальной сети.