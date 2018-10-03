Партия роста продолжит участие в выборах губернатора Хакасии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Партия роста продолжит участие в выборах главы Хакасии, заявил РИА Новости член федерального политсовета партии Виктор Звагельский.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.

Звагельский отметил, что в раскладе предстоящей кампании есть два сценария, первый — что выборы пройдут сейчас. "В этом случае, естественно, мы будем участвовать. Сценарий номер два — выборы пройдут через два месяца. Для чего это делается? Насколько я понимаю, это для того, чтобы люди могли сейчас определиться с реальными кандидатами, за кого они будут голосовать, потому что сейчас голосование было протестное", — пояснил Звагельский.

По его словам, если выборы будут перенесены и, соответственно, все кандидаты, в том числе врио, снимутся, то снимется и кандидат от Партии роста. "Если сейчас все кандидаты снимутся, врио снимется, соответственно, снимется и наш кандидат для того, чтобы участвовать в новых выборах. Если этого не произойдет, то он будет участвовать в выборах сейчас", — отметил Звагельский.

Он добавил, что Мяхар уже подал документы на участие в кампании. "Пока нет понимания, будет перенос или нет. То есть, если они будут сейчас, чтобы не опоздать, он подал документы, если выборы будут перенесены, то он будет сниматься и подавать заново", — подытожил Звагельский.

Ранее глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил РИА Новости, что кандидат от КПРФ не будет снимать свою кандидатуру и дойдет до конца.