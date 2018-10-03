Песков объяснил причины решения о назначении врио главы Хакасии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причины решения о назначении временно исполняющего обязанности главы Хакасии на ближайший месяц.

Ранее в среду состоялась встреча президента России Владимира Путина с Михаилом Развожаевым, которого глава государства назначил врио руководителя республики на месяц.

"Это связано с тем, что там сейчас фактически складывается месячный вакуум с руководством, и это все в период, когда вход в зиму и так далее. И чтобы избежать таких последствий, которые могут быть вызваны этим вакуумом, как раз президент принял такое решение", — сообщил Песков журналистам.

Он добавил, что, "во-первых, Развожаев имеет достаточно глубокий опыт, во-вторых, Развожаев долго работал в регионе, он очень хорошо знает проблематику Сибири". "Именно поэтому выбор остановился на нем", — уточнил пресс-секретарь президента.

В первом туре выборов в республике 9 сентября участвовали Виктор Зимин, занимавший пост главы Хакасии (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Ввиду этого второй тур выборов в республике переносится еще на две недели, он должен пройти 21 октября.