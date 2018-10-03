Развожаев пообещал эффективно работать в качестве врио главы Хакасии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Михаил Развожаев, получивший предложение стать временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия, пообещал эффективно отработать в этом качестве ближайший месяц.

Как сообщает сайт Кремля, в ходе встречи с Развожаевым в среду президент РФ Владимир Путин предложил назначить его врио главы Хакасии, чтобы помочь провести чистые и открытые выборы. Он сообщил, что руководитель республики Виктор Зимин, ранее отказавшийся от участия во втором туре выборов главы региона, подал в отставку.

"Я готов, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот месяц прошел эффективно", — сказал Развожаев в ходе встречи, поблагодарив главу государства за оказанное доверие.

Он отметил, что сейчас в разгаре бюджетный процесс и формирование региональных аспектов федеральных национальных проектов. "Надо, чтобы республика в эти проекты вошла, не упустила это время, потому что от этого будет зависеть как раз решение всех социальных вопросов, которые в 204-м Указе отражены и в которые нужно с 2019 года включаться, и нужно делать все это. Как раз этот месяц будет принципиальным для формирования регионального сегмента и работы с федеральными ведомствами", — продолжил Развожаев.

В первом туре выборов в республике 9 сентября участвовали Виктор Зимин, занимавший пост главы Хакасии (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Ввиду этого второй тур выборов в республике переносится еще на две недели, то есть он должен пройти 21 октября.