Развожаев приедет в Абакан в четверг утром

Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018

Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замглавы Минкавказа РФ Михаил Развожаев, которого президент России Владимир Путин назначил врио главы Хакасии, сообщил РИА Новости, что планирует быть в Абакане в четверг утром.

Путин в среду назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия.

"Сегодня ночью. Завтра буду утром в Абакане", — сказал РИА Новости Развожаев, отвечая на вопрос, когда он планирует отправиться в Хакасию.

Путин на встрече c Развожаевым отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.