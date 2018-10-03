Путин пообещал вернуть Развожаева в Москву после работы в Хакасии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, назначивший замглавы Минкавказа Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия, пообещал ему вернуть его в Москву и найти применение в федеральных органах, сообщается на сайте Кремля.

Путин на встрече c Развожаевым отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов.

"И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах – вы сейчас уже заместитель федерального министра – в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями", — сказал Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля.