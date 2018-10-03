Кожемяко призвал мэра Владивостока отбросить эмоции и продолжить работать

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко призвал главу Владивостока Виталия Веркеенко, который сообщил о своей отставке, отбросить эмоции и работать и заявил, что если мэр не готов брать ответственность за судьбу города и его жителей, то ему не место в команде главы края.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации края, Кожемяко встретился с мэром в среду в городской администрации.
"Я встречался сегодня с мэром, призвал его работать вместе, отбросить те эмоции, которые были. Впереди подготовка к отопительному сезону, завершение работ по благоустройству, принятие бюджета – это судьба города, 620 тысяч его жителей, в столь ответственный период. И если он не готов к этому, то ему не место в моей команде", – процитировала пресс-служба слова Кожемяко.
Он отметил, что сейчас нужно продолжать плановую подготовку к отопительному сезону, обозначил также необходимость ремонта дорог и уборки снега зимой. Кожемяко подчеркнул, что работа органов краевой и муниципальной власти предусматривает, в первую очередь, "заботу о людях".