Мэр Абакана заявил, что ему предлагали стать врио главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Мэр Абакана Николай Булакин заявил, что во время командировки в Москву его вызвали в администрацию президента РФ и предложили возглавить республику, но он отказался, поскольку не хочет оставлять должность, которую занимает 23 года.

"Это не тайна. Меня экстренно выхвали в администрацию президента. Губернаторские выборы у нас в республике получились из ряда вон. Своей уникальностью мы, наверное, самые уникальные в России… Виктор Зимин, естественно, уйдет в отставку. Указ о его отставке уже бы и вышел… если бы не одно "но". Указ президента издается одновременно с назначением исполняющего обязанности. В данном случае — на период длящейся избирательной кампании. Кого? Вопрос, кого назначить, видимо, и послужил отправным моментом моей командировки… в администрацию президента", — рассказал Булакин в эфире программы "Час мэра" городского телеканала.

По его словам, ему предложили согласиться на исполняющего обязанности с широкими полномочиями в принятии решений — прежде всего, по кадровым вопросам, по вопросам организации новой структуры правительства, по финансовым вопросам.

"Я отказался… Чтобы президент своим указом меня назначил исполняющим обязанности, я должен уйти в отставку с должности главы города, а это меня не устраивает. Этого я не хочу. Я только что избрался, и горожане оказали мне доверие. Дальше выборы состоятся и кого-то изберут, а мне что делать? Мои доводы были восприняты, быть может, не с большим удовольствием", — объяснил Булакин, который возглавил администрацию Абакана в 1995 году и с тех пор переизбирался пять раз, в том числе в минувшем сентябре.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Перед вторым туром Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин тоже отказался от участия. Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Позже глава пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко заявил РИА Новости, что Коновалов не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих выборов.