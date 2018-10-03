Путин предложил смягчить наказание по статье об экстремизме

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что эта инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Сейчас нарушения статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" карается штрафом от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.