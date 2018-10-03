Иск Ищенко об итогах выборов в Приморье рассмотрят в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Приморский краевой суд 8 октября проведет первое заседание по иску Андрея Ищенко (КПРФ) об отмене решения избиркома региона признать результаты выборов главы края недействительными, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее Ищенко сообщил, что подал в суд иск, где попросил "отменить решение избирательной комиссии Приморского края от 20 сентября об утверждении итогов голосования по состоявшемуся 16 сентября повторному голосованию на досрочных выборах губернатора Приморского края". Помощник Ищенко Станислав Кульганик подтвердил РИА Новости факт подачи иска, отметив, что сначала будут рассматриваться иски по нижестоящим избирательным комиссиям.

"В суд поступило исковое заявление, оно принято к производству. Восьмого октября планируется рассмотрение административного дела, его подготовка", — сказал собеседник агентства.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона. Кандидат от КПРФ Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал коммунист.