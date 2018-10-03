Эрмитаж закроют для посетителей в день встречи Путина и Курца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей в среду, сообщает пресс-служба музея.

В Санкт-Петербурге 3 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом. Лидеры обсудят состояние и перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе с учетом председательства Австрии в Совете Европейского союза во втором полугодии.

Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и Венского Музея истории искусств "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций".

"Третьего октября 2018 года основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей. Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода будут работать в обычном режиме", — сообщает пресс-служба музея.

Уточняется, что посетители, которые 3 октября приобрели билет в кассе Главного штаба, смогут без очереди посетить экспозиции основного комплекса 4 и 5 октября.