Дума Владивостока выберет нового мэра до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Дума Владивостока сообщила, что выберет нового мэра вместо подавшего в отставку Виталия Веркеенко до середины декабря.

Во вторник Веркеенко написал в Facebook, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Новый мэр будет выбираться по конкурсной процедуре.

"Третьего октября в думе города Владивостока зарегистрировано заявление главы города Владивостока Веркеенко В.В. об отставке с должности главы города Владивостока по собственному желанию с 11 октября… Дума города Владивостока должна принять решение по вопросу об избрании главы города Владивостока не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий главы городского округа", — говорится в сообщении.

Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.

В начале ноября 2017 года отстраненный и находящийся под следствием экс-мэр Игорь Пушкарев написал заявление об отставке, 21 декабря депутаты думы единогласно выбрали гендиректора ООО "Технохолдинг Сумотори" Веркеенко мэром города.