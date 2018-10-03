Сложивший полномочия Кокорин в среду планирует вернуться в регион

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Сложивший с себя полномочия губернатора Курганской области Алексей Кокорин планирует вернуться в регион из Москвы 3 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. За день до этого, как сообщала пресс-служба губернатора, он работал в Москве, где планировал встретиться с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и рядом инвесторов.

"Алексей Геннадьевич Кокорин планирует вернуться в регион 3 октября. В настоящее время информации о том, что он уже приехал, нет", — сказала собеседница агентства.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Вадима Шумкова, замгубернатора Тюменской области. Ожидается, что Шумков будет представлен в Курганской области полпредом президента РФ в УрФО Николаем Цукановым до конца недели.