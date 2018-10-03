Губернатор Курганской области был не на своем месте, считает депутат

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Сложение полномочий губернатора Курганской области Алексеем Кокориным является закономерным явлением, он был не на своем месте, считает руководитель фракции КПРФ, депутат Курганской облдумы Василий Кислицын.

По данным пресс-службы губернатора региона, Алексей Кокорин 2 октября принял решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Вадима Шумкова, замгубернатора Тюменской области.

"В принципе то, что произошло – это закономерное явление, потому что, к сожалению, при всей моей толерантности Кокорин не был готов быть губернатором. Это очень ответственное дело, должно быть стратегическое мышление… Алексей Геннадьевич был на своем месте, когда был мэром города Шадринск, но до губернаторства он недотягивает", — сказал Кислицын РИА Новости.

Он признался, что назначенный временно исполняющим обязанности губернатора региона Вадим Шумков ему импонирует: он молодой уроженец региона, с хорошим образованием и послужным списком. В Тюменской области Шумков занимался стратегическим развитием, был директором департамента инвестиционной политики — это все то, чего не хватало Кокорину, отметил Кислицын.

Депутат считает, что у его фракции сложатся "нормальные рабочие отношения" с Шумковым, и вступать с врио в противоборство в свете выборов в сентябре 2019 года он не собирается.

На его взгляд, регион нужно выводить из сложной ситуации, и здесь есть на что обратить внимание. "Например, в Курганской области восемь месторождений урана. Еще я бы обратил внимание на то, куда уходят налоги предприятий, территориально находящихся в регионе…", — пояснил он.

Алексей Кокорин возглавлял Курганскую область с 2014 года.