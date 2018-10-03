Мяхар рассматривает вариант отказа от участия в выборах главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Представитель "Партии Роста" Александр Мяхар рассматривает вариант не участвовать в выборах главы Хакасии, сообщил РИА Новости сам Мяхар.

"Конечно же есть вариант. Мы же все разумные люди", — сказал Мяхар, отвечая на вопрос, намерен ли он отказываться от участия в выборах.

Он также сказал, что не исключает возможности отказа от выборов и представителя КПРФ Валентина Коновалова.

"Не исключают возможности того, что снимется и Коновалов. Для этого есть все основания", — сказал Мяхар.

Ранее глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил РИА Новости, что кандидат от КПРФ не будет снимать свою кандидатуру и дойдет до конца.

Как сообщили РИА Новости в избиркоме Хакасии, в случае если Мяхар сам не подаст заявление об участии во втором туре выборов главы Хакасии, он будет уведомлен о своем праве в течение среды.

"Сегодня состоится заседание комиссии, Если он (Мяхар — ред) не подаст заявление о своих намерениях, то ему, вероятно в течение дня, будет направлено уведомление", — сказала собеседница агентства.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Ввиду этого второй тур выборов в республике переносится еще на две недели, то есть он должен пройти 21 октября.