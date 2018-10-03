Ищенко обжаловал признание результатов выборов в Приморье недействительными

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Претендовавший на пост губернатора Приморья Андрей Ищенко подал в краевой суд иск об отмене решения избиркома региона признать результаты выборов главы края недействительными.

"Прошу отменить решение избирательной комиссии Приморского края от 20 сентября об утверждении итогов голосования по состоявшемуся 16 сентября повторному голосованию на досрочных выборах губернатора Приморского края", — сообщается в тексте иска, который он разместил в своем аккаунте в Instagram.

Помощник Ищенко Станислав Кульганик подтвердил РИА Новости факт подачи иска, отметив, что сначала будут рассматриваться иски по нижестоящим избирательным комиссиям.

Комментарием Приморского краевого суда РИА Новости пока не располагает.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона. Кандидат от КПРФ Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал коммунист.